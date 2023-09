Rugby | Mondiali 2023 | scelta formazione Italia all’esordio contro Namibia

(Di giovedì 7 settembre 2023)ladell’delildal CT Kieran Crowley. Sarà il quinto confronto tra le due squadre con 2 vittorie a testa e l’ultimo precedente risalente a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nellaWorld Cup 2019 in Giappone. Presenti nella lista gara dell’esordio al Mondialecinque Azzurri reduci dalla partita giocata all’Hanazono Stadium di Osaka con Ferrari e Riccioni che partirono dalla panchina e Morisi, Ruzza e Allan nel XV titolare così come nella prossima partita. 16 i convocati (10 titolari 6 riserve) .Due i cambi nel XV titolare dell’rispetto all’ultima gara vinta 42-21il Giappone allo Stadio Monigo di Treviso con Dino Lamb e Danilo ...

Meno uno all'atteso appuntamento deidiin Francia . Si parte venerdì sera con la supersfida inaugurale dello Stade de France tra i padroni di casa, i Bleus, e gli All Blacks neozelandesi. Dello stesso girone fa parte l'...... 12 giocatori dei 23 presenti hanno disputato laWorld Cup 2019, e di questi ben 9 hanno ... potrebbe diventare il primo namibiano della storia a segnare almeno una meta in trediversi. ...... tutta la Serie BKT e la Serie C NOW - con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co - esclusiva a stagione " oltre a tutte le gare di F1 e MotoGP, il grande Tennis, idi,...

Rugby, Mondiali 2023: Italia, ecco il XV per sfidare la Namibia OA Sport

L’ex campione è convinto: "La Namibia è un’avversaria abbordabile, con l’Uruguay ce la possiamo giocare. E sappiamo come far soffrire la Francia" ...Meno uno all’atteso appuntamento dei Mondiali di rugby in Francia. Si parte venerdì sera con la supersfida inaugurale dello Stade de France tra i padroni di casa, i Bleus, e gli All Blacks ...