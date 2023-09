Rugby | Mondiali 2023 | Italia | il XV per sfidare la Namibia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mancano poco più di 48 ore all’esordio dell’nellaWorld Cup di Franciae sabato alle 13 gli azzurri affronteranno la. Un esordio sulla carta soft, ma che Lamaro e compagni non possono sottovalutare se non vogliono complicarsi fin da subito un percorso già durissimo nella corsa ai quarti di finale. E peruna squadra ancora a caccia della prima vittoria in un Mondiale Kieran Crowley ha scelto il suo primo XV iridato. Il tecnico neozelandese ha deciso di affidarsi a sedici azzurri al primo cap nellaWorld Cup con Tommaso Allan, arrivato alla presenza numero 76, che disputerà il terzo Mondiale. Due i cambi nel XV titolare dell’rispetto all’ultima gara vinta 42-21 contro il Giappone allo Stadio Monigo di Treviso con Dino Lamb e ...

Ultima formazione il Cile: i sudamericani, detti Los Condores, hanno già scritto la storia qualificandosi per la prima volta ai. Sanno che l'impatto con laWorld Cup 2023 sarà ...Giura che ha "metabolizzato", chissà se è vero. Poteva essere il suo sesto Mondiale di: mai nessuno come lui, che ancora a maggio ha vinto la Challenge Cup con Tolone. "Sul campo avevo dimostrato di sapere giocare, ero pronto fisicamente". Invece. Sergio Parisse , 40 anni martedì ...Inizia l'avventura per Italrugby. Dall'8 settembre al 28 ottobre, è la Francia ad ospitare le venti squadre pronte a lottare per la finalissima. Prima, però, bisogna superare la fase a gironi e gli ...

Anche il rugby ha il suo spazio al cinema. Certo, non come quello del quale usufruiscono altri sport, come ad esempio il calcio e il pugilato, spesso raccontati da pellicole di vario genere, ma anche ...Il presidente Emmanuel Macron ha radunato in settimana all’Eliseo les enfants raccomandandosi molto perché una vittoria della Francia nella Coppa del Mondo di rugby che inizia domani a Parigi gli ...