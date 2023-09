Rugby | Mondiali 2023 | Francia-All Blacks | le formazioni per l’esordio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Inizierà con il botto laWorld Cup, con i padroni di casa dellache affronteranno la Nuova Zelanda venerdì sera a Parigi. Uno scontro tra due delle candidate per il titolo e che è importante anche per l’Ital, con gli azzurri inseriti nella Pool A proprio con transalpini e All. E perGalthié e Foster hanno scelto duedi altissimo livello, anche se entrambi devono rinunciare ad alcuni pezzi da novanta. Laper tutto il Mondiale dovrà fare a meno di Romain Ntamack, infortunatosi nei test match estivi, mentre gli Allper la prima partita saranno privi di Jordie Barrett, anche lui fermato per un problema alla gamba. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.15 allo Stade de ...

Ultima formazione il Cile: i sudamericani, detti Los Condores, hanno già scritto la storia qualificandosi per la prima volta ai. Sanno che l'impatto con laWorld Cup 2023 sarà ...Giura che ha "metabolizzato", chissà se è vero. Poteva essere il suo sesto Mondiale di: mai nessuno come lui, che ancora a maggio ha vinto la Challenge Cup con Tolone. "Sul campo avevo dimostrato di sapere giocare, ero pronto fisicamente". Invece. Sergio Parisse , 40 anni martedì ...Inizia l'avventura per Italrugby. Dall'8 settembre al 28 ottobre, è la Francia ad ospitare le venti squadre pronte a lottare per la finalissima. Prima, però, bisogna superare la fase a gironi e gli ...

Italia ai Mondiali di rugby: calendario e orari delle partite Sky Sport

Anche il rugby ha il suo spazio al cinema. Certo, non come quello del quale usufruiscono altri sport, come ad esempio il calcio e il pugilato, spesso raccontati da pellicole di vario genere, ma anche ...Il presidente Emmanuel Macron ha radunato in settimana all’Eliseo les enfants raccomandandosi molto perché una vittoria della Francia nella Coppa del Mondo di rugby che inizia domani a Parigi gli ...