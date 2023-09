Rugby | Coppa del Mondo | ufficiale il XV azzurro per l' esordio con la Namibia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Saint Etienne, 7 set. -(Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale ItalianaMaschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 9 settembre alle 13 affronterà laallo Stade Geoffroy Guichard. La partita, valida per la prima giornata del Girone A dellaWorld Cup 2023, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky Sport Uno. Sarà il quinto confronto tra le due squadre con 2 vittorie a testa e l'ultimo precedente risalente a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nellaWorld Cup 2019 in Giappone. Presenti nella lista gara dell'al Mondiale 2023 cinque Azzurri reduci dalla partita giocata all'Hanazono Stadium di Osaka con Ferrari e Riccioni che partirono dalla panchina e Morisi, Ruzza e Allan nel XV titolare così come nella prossima ...