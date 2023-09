(Di giovedì 7 settembre 2023) Gara valida per la quinta giornata del Gruppo I di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa occupano il secondo posto dietro la Svizzera dopo 4 giornate grazie a 2 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Iordanescu non perde da 4 partite e contro i prossimi avversari può proseguire la sua striscia di imbattibilità allontanando definitivamente una concorrente per il secondo posto. Non male nemmeno il percorso diche occupa il terzo posto con 7 punti, frutto di due vittorie e 1 pareggio in 4 gare. Contro i rumeni sarà una sorta di scontro diretto per capire le ambizioni di una squadra che vuole ritornare a partecipare ad una grande manifestazione continentale. LE(5-3-2): Moldovan, Manea, Burca, Nedelcerau, Dragusin, Sorescu, Hagi, Stanciu, Screciu, Alibec, Coman. All. ...

I]: Giovanni Poggivs[Gr. I]: Manuel Favia Macedonia del Nord vs ITALIA [Gr. C] ore 20:45 Satellite e Fibra: differita integrale a mezzanotte su Sky Sport Calcio (202) Streaming: ...... giocata in Repubblica Ceca:e Ungheria nel 2015, Serbia e Lettonia nel 2019, Spagna e Francia nel 2021, Slovenia enel 2023. Saranno 36 le squadre a sfidarsi nei Qualifiers della ...3 (9), 4. Turchia 2 (8), 5.2 (4), 6. Grecia 1 (3). Il calendario generale della seconda fase Ottavi di Finale in Italia a Bari, 9 - 10 settembre 9 settembre 2023 ore 18.00: Ottavi di ...

Romania-Israele: probabili formazioni e dove vederla - Periodico Daily

Nel Gruppo I, la lotta per volare agli Europei sarà serratissima e lunga. La Svizzeria e la Romania sono in testa, ma Israele vuole ancora provare a tener testa alle prime della classe. Sabato 9 ...Europei Pallavolo Maschili 2023 : Calendario Partite, Orari e Canali TV (diretta Sky, NOW e Rai), L’Italia di Ferdinando De Giorgi (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport, NOW) si presenta alla 33esima edi ...