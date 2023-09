Roma | la Repubblica | “Mourinho vuole Totti in dirigenza”

(Di giovedì 7 settembre 2023) A quattro anni da quella durissima conferenza stampa in cui annunciava il suo addio alla, le porte di Trigoria e Viale Tolstoj potrebbero riaprirsi per Francesco. Secondo quanto riporta il quotidiano, Josèresta convinto della necessità di un nuovo dirigente in casa giallorossa, una figura amata dai tifosi in grado di esporsi pubblicamente al suo posto. E quell’identikit, secondo il portoghese, corrisponderebbe proprio a quello di Francesco. Al momento, le parti ancora non ne hanno parlato, ma persarebbe più di un’idea. “La volontà di rispettare il contratto c’è ma io e i miei giocatori meritiamo di più. Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, di essere quello che ci mette la faccia quando si viene derubati”, aveva detto ...

Il Sindaco Roberto Gualtieri, alla presenza del Presidente dellaSergio Mattarella, interviene alla cerimonia commemorativa in occasione dell'80° Anniversario della Difesa dia Porta San Paolo e al Parco della Resistenza dell'8 settembre (ore 9.40). ..., ritorno di Totti: l'idea di MourinhoStando a quanto riportato da 'La', infatti, Mourinho vorrebbe il ritorno di Totti allacon un ruolo ben specifico, quello di dirigente a cui ...- Con 200 voti favorevoli, 61 astenuti e nessun contrario, la Camera ha dato il via libera alla ... Si tratta di un provvedimento in materia di poteri del procuratore dellanei casi di ...

Sicurezza, maxi operazione a Roma e Napoli: 800 uomini in campo la Repubblica

Se la premier Giorgia Meloni ha deciso di comprare una villa al Torrino, la segretaria del Pd ha optato per una zona popolare dove il rapporto tra le persone ...Da ieri sera è tornato in libertà Salvatore Buzzi, il ras delle coop romane coinvolto nella maxi indagine Mondo di mezzo. L'imprenditore, che era in carcere da circa un anno, ha lasciato il ...