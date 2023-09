Questa volta due persone sono state investite e uccise alle 12.50 di giovedì 7 settembre su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via di Malafede, a. Le vittime Si tratta di due persone di ...... dal 15 settembre in poi, in fiere e sfilate, asi dipana una delle matasse che pesa di più ... con un documento di prassi, la questione della "innovatività dei progetti" chela ...Ad ottobre sarà la volta di una serie podcast dedicata all'anniversario della razzia del Ghetto di, curata dalla giornalista di Radio 24 Elisabetta Fiorito. In arrivo anche un nuovo Podcast ...

Roma, investe e uccide due turisti stranieri: positivo a narco-test TGLA7

ROMA – A Roma due turisti irlandesi sono stati investiti e uccisi sulla strisce pedonali, in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Malafede. Avevano 59 e 60 anni.L'incidente è avvenuto all'altezza della riserva del Presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio ...