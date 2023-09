Roma Infermiera uccisa a coltellate | l’ex della vittima resta in silenzio davanti al giudice

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 settembre 2023)– Si è avvalsofacoltà di non rispondere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine, in questi giorni rinchiuso nel carcereno di Regina Coeli con l’accusa di aver ucciso, lunedì scorso, la sua ex, l’Rossella Nappini. L’uomo, assistito dall’avvocato Rosario Cunsolo, è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Al termine dell’udienza il gip Daniela Caramica D’Auria, del pool di magistrati che indaga sulle violenze di genere, si è riservata di decidere sulla convalida. Nel frattempo, dal Laterano fa sapere che il vescovo Baldo Reina, vicegerentediocesi die ausiliare del settore Ovest, si è recato a visitare la mamma di Rossella Nappini. Il monsignore si è fermato per portare le condoglianze e la solidarietà...