Roma e Napoli | operazione interforze | 800 uomini in campo Perquisizioni a Tor Bella Monaca e ai Quartieri Spagnoli

Roma e Napoli, blitz oggi a Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli per armi e droga: ultime news Adnkronos

Doppia operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine a Napoli e Roma. Nella capitale cinta d’assedio Tor Bella Monaca da cinquecento agenti, i residenti svegliati dal rumore degli elicotteri.Sono diversi i nomi significativi delle persone finite in carcere o ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Maestrale-Carthago, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di… Leggi ...