Roma e Napoli | operazione interforze | 800 uomini in campo Blitz per la sicurezza a Tor Bella Monaca e ai Quartieri Spagnoli

(Di giovedì 7 settembre 2023)a Tore nei. Dalle prime luci dell'alba oltre 500 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste...

... dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza sono stati impegnati in due vaste operazioni interforze con modalità 'Alto Impatto' nelle città di, con l'obiettivo di ripristinare ...Maxi operazione per il ripristino della legalità anche a. Dalle prime luci dell'alba oltre 800 operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza .... Invasione di topi d'appartamento a, dopo il raid messo a segno pochi giorni fa a Posillipo, adesso anche via dell'Epomeo presa di mira. Il filmato dell'ultimo furto è stato reso pubblico dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ...

Roma e Napoli, blitz oggi a Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli per armi e droga: ultime news Adnkronos

Questa mattina al sorgere del sole sono stati avviati dalle forze dell’ordine due importanti blitz anticrimine che hanno interessato la città di Roma e di Napoli. A Roma le operazioni si stanno ...Doppia operazione ad alto impatto delle forze dell’ordine a Napoli e Roma. Nella capitale cinta d’assedio Tor Bella Monaca da cinquecento agenti, i residenti svegliati dal rumore degli elicotteri.