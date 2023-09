Roma | due pedoni investiti e uccisi da un' auto sulla Colombo | morta una coppia irlandese in vacanza nella Capitale

... benché il suo mini - tour nel nostro Paese sia composto in realtà di soli tre show,a Milano (ieri sera e questa sera, giovedì 7 settembre) e uno a(atteso per il prossimo 16 settembre). ...pedoni sono stati investiti e uccisi da un'auto su via Cristoforo Colombo a. L'incidente è avvenuto all'altezza della riserva del Presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio. ...... che saranno annunciati prossimamente, mentre le finaliste di quest'anno sono Ilaria Argiolas ()... Molti dei componenti del Comitato faranno parte anche dellegiurie, quella generale e quella ...

Incidente a Roma, due pedoni investiti e uccisi sulla Colombo Adnkronos

Dramma a Roma. Una macchina guidata da un uomo, alle 12.50 ha travolto e ucciso due pedoni sulla Cristoforo Colombo, all'altezza del semaforo con Malafede: l'auto si è fermata a prestare i primi ...un'automobile ha travolto e ucciso due pedoni che stavano attraversando la strada al semaforo con Malafede. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitaledel X ...