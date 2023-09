Roma | due pedoni investiti e uccisi da un' auto sulla Colombo | morta una coppia irlandese in vacanza nella Capitale L' uomo alla guida ha 54 anni

Questa voltapersone sono state investite e uccise alle 12.50 di giovedì 7 settembre su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via di Malafede, a. Le vittime Si tratta dipersone ...pedoni sono stati investiti e uccisi da un'auto a, in via Cristoforo Colombo. Si tratta della stessa strada dove ha perso la vita il giovane di 18 anni Francesco Valdiserri, travolto da un'...13 GENNAIO,Martina Scialdone, 34 anni, viene ammazzata a, in zona Furio Camillo tra i ... Secondo quanto ricostruito, iavevano una relazione extraconiugale. Lui, ex vigile, l'ha uccisa ...

Incidente a Roma, due pedoni investiti e uccisi sulla Colombo Adnkronos

Fiocco rosa al Bioparco di Roma dove è nata una femmina di zebra di Grevy ... vista l’importanza della linea genetica delle due femmine presenti al Bioparco. Nel recinto, infatti, c’è anche Janinka, ...Dramma a Roma. Una macchina guidata da un uomo, alle 12.50 ha travolto e ucciso due pedoni sulla Cristoforo Colombo, all'altezza del semaforo con Malafede: l'auto si è fermata a prestare i primi ...