Roma | due fratelli abbandonati per strada salvati dall’Umberto I

(Di giovedì 7 settembre 2023) La polizia ha trovato duea loro stessi. Due bambini, di 4 e 6 anni, ridotti così male a causa della non curanza dei genitori, che li ha lasciati nella fame e nella miseria. Dunque gli agenti li hanno portati al Policlinico Umberto I, nella Capitale, per salvarli da quell’inferno che è stata la loro vita fino a quel momento. In ospedale, il personale sanitario si è preso cura di loro e ha scoperto cose atroci, dopo esami più approfonditi. Gli agenti della polizia hanno trovato lo scorso 10 maggio in una zona appena fuori dal Raccordo anulare, due bambini. Sporchi e malnutriti, i piccoli hanno spiegato agli agenti che non avevano alcuna intenzione di vedere i genitori. “Non vogliamo tornare dalla mamma, abbiamo fame, vogliamo il gelato”, avrebbero esclamato. Così sono stati portati al Policlinico ...