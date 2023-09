Rolling Stones | il singolo “Angry” lancia il nuovo album “Hackney Diamonds”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 7 settembre 2023) LONDRA – Iescono dalle gabbie con la pubblicazione del lororock “” che arriva insieme all’annuncio del loro attesissimo, intitolato “” in uscita il 20 ottobre per Universal Music. L’entusiasmante notizia è stata condivisa ieri da Mick, Keith e Ronnie in occasione di uno speciale evento mediatico presso lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È uscito “Rush!”, ildei Maneskin U2: nuova edizione in vinile per “Zooropa” Gabriele Borsato: esce ‘Online’, ildel cantautore veneto I Muse tornano in Italia: conto alla ...