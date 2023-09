Rolling Stones | arriva il nuovo singolo Angry

(Di giovedì 7 settembre 2023) Esce ilattesodei” Iescono oggi dalle gabbie con l’uscita del lororock “” (ascolta qui) cheinsieme all’annuncio del loro attesissimoalbum, intitolato “Hackney Diamonds” in uscita il 20 ottobre.L’entusiasmante notizia è stata condivisa oggi da Mick, Keith e Ronnie in occasione di uno speciale evento mediatico presso lo storico Hackney Empire, epicentro dell’arte pionieristica nell’East London da quasi 125 anni. Il lancio è stato presentato dalla star televisiva americana Jimmy Fallon e trasmesso in streaming in tutto il mondo su YouTube. L’album, composto da 12 tracce, e la cui track list completa sarà rivelata a tempo ...

Signore e signori, Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood sono gli ultimi sopravvissuti del rock in servizio permanente effettivo, fanno 235 anni in tre, e i lorosono la più grande ...... ma si sa che in Hackney Diamonds ci sono Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder e l'ex bassista deiBill Wyman richiamato per Live by the Sword. "Lady Gaga - dice Ron a bruciapelo - ...Con Angry deiarriva la conferma: Hackney Diamonds sarà il prossimo album di Mick Jagger e soci che dimostra che c'è un futuro oltre A Bigger Bang , l'ultima esperienza in studio pubblicata nel 2005. ...

Rolling Stones di amore e rabbia: dopo 18 anni arriva un nuovo album La Stampa

I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita, il prossimo 20 ottobre, di “Hackney Diamonds”, primo album di inediti da 18 anni a oggi ...I Rolling Stones annunciano un nuovo album di inediti: è il primo in 18 anni. Il progetto è intitolato "Hackney Diamonds", attesa per l'uscita della tracklist.