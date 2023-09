Gli studenti mi vogliono, presidi eimpediscono l'incontro. Un pornodivo non è gradito: ... tutti i look (e i nostri voti) della cerimonia di apertura di FedericoFestival di Venezia 2023,...Gli interessati debbono far pervenire alladeitramite Pec all'indirizzo protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it entro le ore 12.00 del prossimo 4 settembre la disponibilità a ...Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera che prosegue: 'Presso le sedi delladei, infatti, prenderà il via la fase di 'verifica' del progetto esecutivo, da ...

Rocca de Rettori, martedì la presentazione della Fiera di Morcone Fremondoweb

Sogni di una ragazza selvaggia” di Paolo Logli, diretto da Norma Martelli, con protagonista Claudia Campagnola sarà proposto il 30 agosto all’interno del festival “Benevento Città spettacolo”, ...Importante passo in avanti nell’iter burocratico è quello che verrà avviato nella giornata di domani, presso gli uffici della Provincia di Benevento, relativamente ai lavori di completamento del ...