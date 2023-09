Rivoluzione nel campo della nanotecnologia | vortici di luce per telecomunicazioni e molto altro

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Ricercatori dell’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli (Cnr-Isasi) in collaborazione con il Lawrence National Laboratory di Berkeley (California), hanno realizzato un microdispositivo che segna un passo avanti nel mondoe delle. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Optical Materials. Il dispositivo in questione è un cristallo fotonico, una nanostruttura che sfrutta i fotoni, ovvero le particelle, per trasmettere informazioni. “I cristalli fotonici possono supportare particolari configurazioni delelettromagnetico in cui larimane ‘confinata’ all’interno del cristallo”, afferma Gianluigi Zito, ...

... che1992 traghettò il mercato azionario verso latelematica. Loading... Successivamente aveva dato vita a KBL Fumagalli Soldan Sim, società poi acquistata dal Banco di Santander, e ...Ravenna, 06 settembre 2023 "Il salario minimo non è lasocialista. E' il minimo che si può conquistare di fronte alle grandi disuguaglianze che ...Andrea Orlando alla festa dell'Unita......1874, e la chiamarono ' Type Writer '. In realtà, la prima tastiera mai ideata non aveva l'... Infatti, nonostante letecnologiche, QWERTY ha resistito al tempo e alla moda, diventando ...

Rivoluzione nel campo della nanotecnologia: vortici di luce per ... Adnkronos

È la giornata del lutto cittadino e del funerale del povero Giovanbattista Cutolo. Ed è anche la giornata dove si capirà se «la città ferita nella coscienza» - come ha detto il sindaco Manfredi - si ...AGI/Vista - "Il salario minimo non è la rivoluzione socialista. E' il minimo che si può conquistare di fronte alle grandi disuguaglianze che si stanno determinando. E' come dire se si è contro o a fav ...