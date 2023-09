Ristrutturazione stadio Arechi | riunione in Regione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConvocata dal Presidente De Luca, si è svolta oggi inunasul progetto didellodi Salerno e sui problemi organizzativi connessi, cui hanno partecipato il Prefetto Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio, il sindaco Vincenzo Napoli, l’amministratore delegato dell’U.S Salernitana 1919 Maurizio Milan, per la Lega Calcio Andrea Cardinaletti, il Comandante dei Vigili del fuoco Carlo Federico, il direttore dell’Agenzia regionale Arus Flavio De Martino. In vista dei lavori didell’si è data una illustrazione di un progetto di realizzazione di unoprovvisorio, per abbattere i tempi dei lavori. L’ipotesi sottoposta ai presenti è quella di una ...