Riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino | gara conclusa a fine mese

(Di giovedì 7 settembre 2023) Latina – “Quattrocento giorni per portare a compimento ladelcittadino ‘’”. E’ quanto affermato dal vince sindaco di Latina Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, questa mattina nella commissione consiliare Pianificazione, presieduta dal consigliere Renzo Scalco, convocata sull’argomento. “E’ stata l’occasione per illustrare ai commissari – ha dichiarato il vice sindaco, a margine della seduta – gli aspetti progettuali, spiegati dalla dirigente del servizio Manutenzioni, l’architetto Micol Ayuso, e la tempistica per la realizzazione dell’opera didell’area verde, finanziata con i fondi del Pnrr per circa 5 milioni di euro. Ci troviamo in questo momento in fase di; i lavori saranno appaltati entro ...

Si tratta di un intervento dida circa 145mila euro per il primo stralcio. 'Il secondo, invece, prenderà il via nei primi giorniprossimo anno - conclude Parroccini - , poiché la ...Negli ultimi mesi ci sono stati lavori die consolidamento effettuati dalla ditta ... Responsabile UnicoProcedimento è stato l'ingegner Michele De Rosa , nell'ambito di una ......di individuare una nuova area da destinare agli spettacoli viaggianti per i prossimi anni da inserire nel nuovo pianocommercio, in quanto l'area attuale sarà interessata da...

Riqualificazione del Parco Falcone e Borsellino, il vice sindaco ... Comune di Latina

“Il progetto di riqualificazione promosso dal Comune nel 2021 – ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia, che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere allestito per l’ultimo tratto ...come finanziamenti a tasso agevolato anche a copertura totale dei costi e cessione del credito, nonché tetti ad alcune spese specifiche, sia per i singoli interventi e sia per interventi di ...