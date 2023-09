Rinnovo Felipe Anderson | Sarri vota il brasiliano

(Di giovedì 7 settembre 2023) In casa Lazio continua a tenere banco il futuro di, non dovrebbero esserci particolari problemi ma ilancora non è stato formalizzato In casa Lazio continua a tenere banco il futuro di, non dovrebbero esserci particolari problemi ma ilancora non è stato formalizzato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,ilche è il secondo più utilizzato, dopo Milinkovic Savic, dall’allenatore biancoceleste.

In casa Lazio continua a tenere banco il futuro diAnderson, non dovrebbero esserci particolari problemi ma ilancora non è stato formalizzato In casa Lazio continua a tenere banco il futuro diAnderson, non dovrebbero esserci ...... Juliana Anderson: è stato un colloquio interlocutorio nel corso del quale è stato ipotizzato una cifre più alte di quelle che attualmente guadagna(ha un ingaggio di 2,5 milioni ...Commenta per primo Finito il mercato è tempo di pensare ai rinnovi in casa Lazio . Il più urgente è quello diAnderson, in scadenza a giugno prossimo. sui malumori del ragazzo per i ritardi nella trattativa e la presunta volontà del club di non volerne accontentare le richieste economiche si sono ...

Lazio, Felipe Anderson a un passo dal rinnovo: la cura Sarri lo ha reso fondamentale La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] E’ tornato il miglior Felipe Anderson di questo avvio di stagione e la Lazio è tornata a vincere. Non è un caso e lo sa Maurizio Sarri, che ha reso il brasiliano un intocc ...La prestazione di Napoli di Felipe Anderson è stata super. Ora la Lazio se lo gode, in attesa del rinnovo promesso già dal presidente Lotito ...