Rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia | I Rischi Segnalati da Luca Marchetti di Sky

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 7 settembre 2023), giornalista di Sky, sottolinea iassociati aicontrattuali dicon il Napoli. CALCIOMERCATO NAPOLI., noto giornalista di Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte per discutere iassociati aicontrattuali di Victore Khvichacon il Napoli. Secondo, la situazione è delicata e richiede un’azione rapida da entrambe le parti. La Situazione deisottolinea che, nonostante i numerosi dialoghi tra le parti, ad oggi non è arrivato alcun rinnovo pere ...