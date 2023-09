Rimetti a noi i nostri debiti | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 7 settembre 2023)a noi i: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondaa noi iitaliano del 2018 diretto da Antonio Morabito, che ha come attori protagonisti Marco Giallini e Claudio Santamaria. Il, la cui trama verte su una storia di recupero crediti, è il primoitaliano distribuito in esclusiva da Netflix. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Guido è un ex tecnico informatico che cerca di sopravvivere dopo che l’azienda per cui lavorava ha dichiarato bancarotta licenziandoil personale. Come magazziniere non trova fortuna e viene licenziato quasi subito dal ...

