Rimetti a noi i nostri debiti | dove è stato girato? Qual è la colonna sonora?

(Di giovedì 7 settembre 2023) Film italiano del 2018, “a noi i” diretto da Antonio Morabito, vede nei panni dei protagonisti principali Marco Giallini e Claudio Santamaria. La storia del film si concentra sul recupero crediti ed è noto anche per essereil primo film italiano ad essere distribuito in esclusiva su Netflix.a noi i? La pellicola è stata ambientata tra il centro e la periferia nord-ovest di Roma, nello specifico, nel quartiere popolare di Primavalle. Questa è la dimora del personaggio di Santamaria e di alcuni debitori incalliti che sono vittime delle azioni di Franco. Una particolare ambientazione quella di Via Pietro Bembo e dei suoi “grattacieli” che raccontano ...

Fuori dal podio su Retequattro 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 1.158.000 telespettatori (share del 9,19%) mentre su Rai2 il film 'i nostri debiti' ha interessato 641.000 ...... Canale 5 " Circo Max " Una Serata di Hit ha tenuto compagnia a 1.993.000 spettatori (13.8%); Rai Due "i nostri debiti ha ottenuto una media di 641.000 spettatori (3.9%); Italia 1 " ...Rai 2,i nostri debiti : 641.000 spettatori (3,9%);. Rai 3, Volevo nascondermi : 537.000 spettatori (3,6%);. La7, Rain man : 515.000 spettatori (3,3%);. Nove, Tutte contro lui : 399.000 ...

"Rimetti a noi i nostri debiti", il film di stasera su Rai 2 con Claudio Santamaria La Gazzetta dello Sport

I contagi sono in crescita da tre settimane, la situazione però è sotto controllo, come conferma il virologo Francesco Broccolo. "E' giusto comunque fare ...Ora la squadra di Sarri si è rimessa in carreggiata, il prossimo appuntamento contro la Juventus sarà una prova del nove, ma le carte in regola per fare bene ci sono. A credere nei biancocelesti è ...