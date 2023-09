Rimetti a noi i nostri debiti | come finisce il film?

(Di giovedì 7 settembre 2023)a noi idi Antonio Morabitocon il protagonista Guido che si rende conto di non poter mai essereil compagno di lavoro Franco (Marco Giallini) e si separa da lui. Prova a recuperare il rapporto con l’amata Rina, ma una volta arrivato al bar scopre che la ragazza ha lasciato l’Italia. Uscito nel 2018, ilracconta la storia di Guido (Claudio Santamaria) che dopo la bancarotta della sua azienda ha perso ogni voglia di vivere. L’unico conforto sono la barista Rina (Flonja Kodheli) di cui si è invaghito e il vicino di casa, un professore (Jerzy Stuhr), appassionato di biliardo. L’ex tecnico informatico trova allora lavoromagazziniere, ma viene subito licenziato per delle incomprensioni con il capo. L’alto numero di creditori, ...

i nostri debiti (Commedia, Drammatico) in onda alle 21.20 su Rai 2 , un film di Antonio Morabito, con Claudio Santamaria, Marco Giallini, Jerzy Stuhr, Flonja Kodheli, Agnieszka Zulewska,...Solo così possiamo ripetere con verità nel Padre nostro: 'i nostri debiti comeli rimettiamo ai nostri debitori'. Dobbiamo imparare a provare misericordia, come il re della parabola.Giovedì 7 Settembre il cinema di Rai Due è italiano. In prima serata, con inizio alle 21.20 circa infatti, va in ondai nostri debiti, film del 2018 diretto da Antonio Morabito ed interpretato dai bravi e popolarissimi attori Claudio Santamaria e Marco Giallini. Curato sia sotto l'aspetto formale che ...

"Rimetti a noi i nostri debiti", il film di stasera su Rai 2 con Claudio Santamaria La Gazzetta dello Sport

Il film Rimetti a noi i nostri debiti è stato girato interamente a Roma per sei settimane. Più precisamente, nel quartiere in via Sant’Igino del Papa, in Primavalle e in via Ostiense, la strada che ...Rimetti a noi i nostri debiti (Commedia, Drammatico) in onda alle 21.20 su Rai 2, un film di Antonio Morabito, con Claudio Santamaria, Marco Giallini, Jerzy Stuhr, Flonja Kodheli, Agnieszka Zulewska, ...