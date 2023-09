Richards e il consiglio-trappola di Balotelli | «Mi suggerì di dire “testa di c***o” a Montella Ci cascai» – Il video

(Di giovedì 7 settembre 2023) La prima impressione è importante, è risaputo. Ed è vero anche per un giocatore, inglese, che si appresta a iniziare la sua avventura in Italia e vuole fare colpo sul suo nuovo allenatore. Così Micahnell’estate 2014, quando si trasferisce in prestito dal Manchester City alla Fiorentina, chiede al suo ex compagno di squadra Mariodi suggerirgli una frase, un saluto dain italiano al suo nuovo allenatore. «Sono stato stupido», ammette ridendo a The Rest Is Football, il podcast che conduce con Gary Lineker e Alan Shearer, raccontando per la prima volta come andò il suo primo incontro con l’allora mister della Fiorentina Vincenzo. «Quando fui preso dalla Fiorentina nell’ultima giornata di calciomercato, parlai conchiedendogli cosa avrei potuto ...

... ho chiesto a Mario Balotelli un, cosa avrei dovuto dire per presentarmi... Incontro il manager, Montella, gli stringo la mano e mi presento dicendo 'testa di cazzo'", racconta...Che idiota!" ricorda, "così andai a conoscere l'allenatore Montella. Andai da lui, gli strinsi la mano e dissi: 'Testa di ca**o'. Giuro, è la prima volta che lo racconto, non ero sicuro la ...L'avventura italiana di Micah, ex difensore inglese che ha giocato anche con il Manchester City e l'Aston Villa, non ...all'attaccante (con il quale aveva giocato in Premier) unsu ...

