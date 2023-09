(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'The rest is football',ha raccontato un divertente aneddoto

'Una brutta storia a Firenze', ha esordito, precisando di essere arrivato alla Fiorentina senza sapere una parola in italiano. 'Come un assoluto idiota, quale sono, parlai con Balotelli (ex ...'Una brutta storia a Firenze', ha esordito, precisando di essere arrivato alla Fiorentina senza sapere una parola in italiano. 'Come un assoluto idiota, quale sono, parlai con Balotelli (ex ...

Richards: “Chiesi a Balotelli come presentarmi a Montella. Gli dissi testa di c…” fcinter1908

Un aneddoto raccontato dall'ex Fiorentina Micah Richards è diventata virale. Ecco cosa è successo quando arrivò in Italia.L'avventura italiana di Micah Richards, ex difensore inglese che ha giocato anche con il Manchester City e l'Aston Villa, non iniziò nel migliore dei modi. E tutto per colpa di Mario Balotelli. Il cen ...