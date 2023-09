Riccardo Sbertoli | “Bisogna sempre farsi trovare pronti”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’Italia ha chiuso al meglio la fase a gironi degli Europei di Pallavolo, riportando 5 vittorie in altrettante gare. L’ultima ieri contro la Germania in un match che si è rivelato, come da pronostico, particolarmente combattuto. Alla fine però gli Azzurri si sono imposti per 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12), complice anche uno straordinario Michieletto autore di 21 punti. Nel post-partita è intervenuto ai microfoni della federazioneche commentato così l’esito del match. Credit: De Sanctis-Galbiati-Rubin/FIPAVQueste dunque le parole del palleggiatore della Trentino: “Sono contento di aver dato il mio contributo oggi, è servito alla squadra e di questo sono soddisfatto.ma nella pratica non è ...

Nel terzo set in capoal posto di Simone Giannelli al palleggio. Michieletto firma il primo ace del set, suo il punto del 4 - 1. Il regista campione d'Italia con Trento inizia ...E' bellissimo il giro d'Italia che stiamo facendo con il nostro pubblico, l'invito ora va alla gente pugliese, venite a vederci e sosteneteci' , ha affermato. 'Sicuramente ci ...Con Giannelli a mezzo servizio, è statoa prendere il comando delle operazioni dal terzo set in poi. Spazio anche per i giovani Bottolo, Rinaldi e Mosca, così come da tradizione in ...

Euro 2023, tutti i sei giocatori di Trentino Volley accedono agli ottavi ... trentinovolley.it

Con questa vittoria gli Azzurri centrano 5 vittorie su 5 nella fase a gironi. Negli ottavi di finale del 9 settembre ci sarà la Macedonia del Nord ...Ancona – Una eccezionale Italia del Volley Maschile si prende anche la quinta partita di fila agli Europei in corso in Italia (come prima parte del Torneo). Gli Azzurri di Coach De Giorgi vincono con ...