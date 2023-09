Riccardo Muti in concerto al Donizetti

(Di giovedì 7 settembre 2023) Bergamo. Tutto pronto per l’appuntamento speciale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura promosso dalla Fondazione Teatrocon l’Associazione di Bergamo degli Amici del Festival Pianistico Internazionale, il Corpo Palchisti Teatroe il sostegno specifico dell’azienda Zanetti: sabato 9 settembre alle 20.30 al Teatrodi Bergamo ci sarà infatti ildiretto dasul podio della “sua” Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, il soprano Benedetta Torre, il bassoZanellato e con la partecipazione del Coro del Teatro Municipale di Piacenza. Fondata nel 2004 per musicisti tra i 18 e i 30 anni, l’Orchestra è affidata alla Fondazione Cherubini costituita dalle municipalità di Piacenza e Ravenna e da Ravenna ...

... diretto da Fabrizio Maria Carminati e regia di Chiara, la quale ha sottolineato la passione per il musicista catanese, maturata in famiglia. Il padreha diretto tutta l'opera di ...... da Giancarlo Giannini a Lucio Dalla, daCocciante ad Antonello Venditti, da Massimo Ranieri a Francesco De Gregori, da Andrea Bocelli a, solo per citarne alcuni Il Premio ...È questo il fil rouge che lega i due concerti con cui l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini torna in scena dopo la pausa estiva ed è ancora una volta il gesto del loro fondatore,, a ...

Riccardo Muti: “Giovanni era armonia e bellezza, non possiamo soccombere alla ferocia criminale” La Repubblica

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Teatro Donizetti e l’Associazione di Bergamo degli Amici del festival pianistico Internazionale con il Corpo Palchisti Teatro Donizetti e il prezioso suppo ...Nel nome di Verdi, per guardare al futuro; nel nome, cioè, di un patrimonio musicale che è parte integrante della nostra identità di italiani e, se trasmesso alle nuove generazioni, può farsi chiave d ...