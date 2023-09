Ricambi per auto a prezzo conveniente | uomo denunciato per truffa

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 7 settembre 2023)con annunci dia prezzi convenienti:30enne di Roma dai Carabinieri di Castelfranci I Carabinieri della Stazione di Castelfranci hannoun trentenne di Roma per “”. All’esito delle indagini scaturite dalla denuncia sporta dalla vittima, sono emersi elementi di reità nei confronti dell’che aveva pubblicato – su un noto social network – un annuncio per la vendita di 4 cerchi in lega pervettura. L’inserzionista, grazie al, era riuscito a persuadere il potenziale acquirente che, convinto si trattasse di un buon affare, non aveva esitato a pagare 400 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ricevuta la somma pattuita, il proponente ...