Retroscena Balotelli | “Arabia Saudita? No Ho rifiutato offerta più importante” 

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mariofa sempre parlare di sè. L’attaccante italiano, in forza agli svizzeri del Sion, seppur fuori rosa, è stato intervistato su “Controcalcio” svelando alcunidavvero particolari. Il primo riguarda la Nazionale. “Mi sarei convocato al posto di Mancini? Bella domanda…, ma avrei voluto giocare, ma mi sarei fatto subentrare non essendo sempre continuo nei 90 minuti, ciò che serve in Nazionale. Non so se accetterei un’altra convocazione, ho avuto troppe delusioni“, ammette ‘SuperMario’. L’ex Milan e Inter interviene poi sulla questionesvelando di averun’ben più allettante di quelle arabe. “Houn’cinese molto più alta delle cifre arabe – racconta – Ho preferito giocare a calcio e ...