E' Nicola Gratteri, a capo della Dda di Catanzaro, che ha dato ordine di una vastain corso in tutta italia dall'alba di oggi. Sono impegnati 600 carabinieri, coordinati dal comando provinciale di Vibo Valentia. 84 persone sono state arrestate: 29 si trovano in ...... ad esempio, il commento pubblicato sui social da Roberto Saviano , che ha definito ladi Caivano " una inutile sceneggiata di propaganda ". Ma come: a rigor di logica, il saggista...Questa serie pubblicherà alcuni stralci del libro "C'era una volta il pool" edito da ... Così disse, in occasione di unafinita con l'arresto di otto uomini di Michele Greco, in cui "...

Retata antimafia, in campo 600 uomini. 84 arresti TGLA7

I polemisti di sinistra contestano pure l'operazione interforze a Caivano. Saviano parla di "sceneggiata", Bonelli di "propaganda". Nel Pd c'è chi la butta in politica, intanto il governo stanzia 30 m ...