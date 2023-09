Renzi | “Pd sesta stella M5S | non seguiremo populismo di Conte e Schlein”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – "Il Pd è diventato grillino. Il Pd è diventato ladie Beppe Grillo". Così Matteo, leader di Italia Viva, ad Agorà Estate su Rai Tre, rispondendo sull'idea di un referendum contro il Jobs Act appoggiata dalla segretaria del Partito democratico Elly. "Il Pd ormai insegue i 5S e questo dimostra infatti che chi votava il Pd riformista oggi voterà per noi", dice. "Nonildi sinistra di, non seguiamo ildi destra di Meloni e Salvini che fanno un decreto legge per ogni fatto di cronaca", scandisce poi parlando con i cronisti a Terrasini (Palermo) dove si è tenuta la scuola di formazione politica Under 35. E ...