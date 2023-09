Reggina | il giorno della verità C’è Bandecchi | “Io garante di solidità | voglio la C”

...come mai lanon ha potuto far parte della Serie B , torneo che sul campo avrebbe meritato di giocare. I calabresi hanno presentato richiesta di iscrizione il 20 giugno, ultimoutile ...di presentazione per Gianluca Di Chiara al Parma . L'esterno ex amaranto ha aperto il suo intervento parlando subito della: ' Non erano chiare le sorti dellache ringrazio. Mi ...... ma ildopo arriva il contrordine perché, mi dice, che sul mercato non si può fare più nulla ...pagamento di quella retta dell'omologa .' Taibi infine si mette a disposizione per lache ...

Reggina, è il giorno della verità. Gruppi e cordate pronti a provarci Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Stefano Bandecchi può comprare la Reggina. Trattativa in corso per il sindaco di Terni, già proprietario dell'Unicusano. Obiettivo: salvare il club.Scade oggi alle 13 il termine per le manifestazioni d’interesse alla nuova società che dovrà ripartire dalla Serie D ...