Reddito di cittadinanza | Tridico boccia la nuova piattaforma | “Solo una vetrina”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Laper ottenere il Supporto formazione lavoro (Sfi) è poco più che una. Per gli ex percettori deldiritenuti occupabili la possibilità di trovare realmente lavoro è quasi nulla, considerando che le offerte sono pochissime a fronte di 190mila persone a cui è già stata sospesa la misura. Quanto era già emerso con evidenza con il lancio dellaSiisl (Supporto per la formazione e il lavoro), viene confermato anche dall’ex presidente dell’Inps, Pasquale. Il quale, parlando con l’Ansa, sottolinea come questasia solamente “statica”, niente più che “unache è alimentata direttamente dalle aziende con i posti di lavoro vacanti”. In sostanza il governo ha ...

Tre dipendenti del Caf in provincia di Lecce , secondo l' indagine della Guardia di Finanza , avrebbero propiziato l'accesso aldiper 301 immigrati senza requisiti con lo scopo di recepire un contributo variabile dai 100 ai 150 euro dall'Inps per ogni nuovo percettore. Così facendo avrebbero accumulato - ...... innanzitutto i blitz nelle periferie non vengono fatti in una fase come questa, perché se togli denaro criminale contestualmente aldi, le periferie scoppiano letteralmente. E ...Qualche preoccupazione c'é rispetto alle politiche sociali e alle difficoltà che si avranno a causa della cancellazione deldi; i sindaci sanno cosa vuol dire toccare con mano le ...

In provincia di Lecce, 3 dipendenti del Centro di assistenza fiscale hanno ottenuto un contributo superiore a 100 euro per ogni immigrato che accedeva al reddito senza averne diritto ...Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Siisl, la piattaforma che la ministra del Lavoro Calderone aveva annunciato in pompa magna per dare un lavoro agli 'occupabili' privati del reddito di cittadinanza diventa ...