Reazione a Catena | i Fichi Mandorlati del Salento vincono e danzano

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 7 settembre 2023) La puntata del 7 settembre disi è conclusa con i festeggiamenti di quella che è a tutti gli effetti la nuova squadra campione del programma di Rai 1, i. Il trio delha dovuto affrontare, in una sfida irta di ostacoli e imprevisti, Michela, Fabio e Martina, detti ‘Mattoncini' e provenienti da Padova. Questo trio di studenti, però, non è riuscito ad imporsi sui pugliesi. La cifra vinta è di tutto rispetto, inoltre è stata eseguita una piccola danza definita 'particolare'!puntata 7 settembre 2023:vs Mattoncini Marco Liorni ha presentato dapprima le due squadre per poi dare il via ai giochi. Le risate e i balli in studio hanno contribuito a spazzare via la ...