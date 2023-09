RDS Summer Festival 2023 | a Pietrasanta Fedez | Annalisa | Sangiovanni | Articolo 31

(Di giovedì 7 settembre 2023) La stagione de La Versiliana di Marina disi chiude questo weekend con il doppio appuntamento con l’RDS, sul palco31,e molti altri Crescono sempre di più l’attesa e il fermento attorno alla due giorni di live, dj set, divertimento ed energia che la Versiliana si prepara ad accogliere per il week-end, quando – per concludere col botto una stagione intensa e ricca di successi – sul palco del grande teatro di Marina disi esibiranno alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano. Venerdì 8 e sabato 9 settembre giungerà infatti in Versiliana la carovana di RDS, principale radio italiana che anche quest’anno grazie al forte interessamento e all’impegno dell’ Amministrazione Comunale di ...

"Replichiamo con piacere il format "Notte del Pontile +Festival" che " commenta il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti - nell'estate 2022, ci ha regalato un fine stagione ...Marina di Pietrasanta, 6 settembre 2023 "100% Grandi Successi arriva a Marina di Pietrasanta con la sesta e ultima tappa diFestival. Con il claim l'estate è un gioco,ha viaggiato in tutta la penisola per festeggiare i suoi 45 anni con un villaggio ludico e un grande palco per regalare musica, ...Abbiamo chiesto un parere sui 'rumori' anche a Feliciotto: "Noi non abbiamo avuto riscontri negativi, se non durante le due serate del 'Festival', ma non dimentichiamo che il nostro hotel ...

RDS SUMMER FESTIVAL 8 - 9 SETTEMBRE 2023 Versiliana Festival

Marina di Pietrasanta (LU) _ Crescono sempre di più l'attesa e il fermento attorno alla due giorni di live, dj set, divertimento ed energia che la Versiliana si prepara ad accogliere per il week-end, ...Venerdì 8 e sabato 9 settembre l'attesissima due giorni di live e dj set che ha già registrato il sold-out torna a Marina di Pietrasanta e chiude in bellezza la stagione di successi della Versiliana.