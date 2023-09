Rdc | Mari Avs | ' governo lo ha cancellato senza alternativa concreta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Siisl, la piattaforma che la ministra del Lavoro Calderone aveva annunciato in pompa magna per dare un lavoro agli 'occupabili' privati del reddito di cittadinanza diventa la vetrina del fallimento deldella destra. Le offerte sono poche, addirittura ridicole al Sud". Lo scrive su Facebook Francodell'Alleanza Verdi Sinistra. "In Campania ad esempio - prosegue il capogruppo dell'Alleanza Verdi Sinistra in commissione lavoro a Montecitorio - le offerte di lavoro sono 340 per 36.770 occupabili. Ancora peggio in Sicilia, altra roccaforte della disoccupazione e di conseguenza del Reddito, dove per 37.645 persone a cui è stato tolto il beneficio ci sono appena 150 offerte. Sommando quelle di tutte le regioni meridionali e includendo anche la Sardegna si arriva a 1.420 offerte per una platea di circa 120mila persone. ...