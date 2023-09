Raspadori visto da Pippo Inzaghi | «Non è un uomo d’area ma è molto bravo»

(Di giovedì 7 settembre 2023). L’ex centravanti parla al Messaggero del centravanti della Nazionale. «Spalletti è il massimo considerando che ha appena vinto lo scudetto con il Napoli dopo oltre trent’anni. Un lavoro meraviglioso, forse unico, che gli consente adesso di realizzare un sogno. Si meritava questo riconoscimento, vedrete che faràbene e costruirà una grande Nazionale, in grado di difendere il titolo europeo e di andare ai Mondiali». Deve scegliere subito il numero 9 «Ma vogliamo ancora discutere uno come Ciro Immobile? Siamo davanti al più grande attaccante italiano degli ultimi otto-dieci anni. Oltre 200 gol in sei-sette stagioni con la Lazio: ma di cosa parliamo, perché ancora qualcuno lo contesta? Spalletti, che adotta lo stesso modulo di Sarri, ripartirà da lui, ma non solo». Chi vede in corsa con ...

Secondo me Spalletti si porta dietro il suo lavoro , il 4 - 3 - 3col Napoli. Giocherà così, ... ' " Non so se giocheràcentravanti . E non so cosa voglia Spalletti e come stiano gli ...Hoalcune partite e sono riuscito a capire qualcosa sul tipo di calciatore che è' Cosa ... e come lei ce ne sono poche…' Qual è la posizione ideale di'È strano, può fare un po' ...E, a lungo andare, probabilmente sarà lui l'erede della fascia,che all'anagrafe Ciro segna ... finita male, Mancini in più di un'occasione gli aveva preferito gente più fresca come, ...

La prova del nove. Un eterno dilemma. La caccia al centravanti, se non razza in estinzione sicuramente protetta visto che di bomber puri ne nascono sempre meno in Italia, prosegue anche col nuovo mani ...TORINO - Giacomo Raspadori fu inserito nella lista dei 26 convocati per l’Europeo sebbene non avesse ancora iscritto a ruolo nessuna presenza con la Nazionale maggiore nella quale era stato convocato ...