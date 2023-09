Rara malattia ai reni, doppio trapianto per madre e figlio a distanza di 24 ore Sky Tg24

Ma in una notte insonne, durante una diretta, accade un imprevisto. Un imprevisto che è pane quotidiano per chi vive con una malattia rara, come lui. 'Diretta', ispirato da una storia vera, è il ...Una persona su 30 è portatrice sana di fibrosi cistica, ovvero non presenta sintomi ma può trasmettere le mutazioni della malattia ai figli. Nella maggior parte dei casi però ignora di esserlo.