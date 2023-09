Rapporto Coop 2023 | carrelli della spesa più leggeri e perdita d’identità alimentare | «Serve il salario minimo per sostenere i redditi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 settembre 2023) Pandemia, guerra, inflazione. Tre macigni hanno scandito negli ultimi anni la vita, e le aspettative, degli italiani e se la spinta economica post coronavirus si è ormai esaurita, tante emergenze rimangono ancora irrisolte e rendono incerto il futuro. L’inflazione, su tutte, colpisce duramente il potere di acquisto delle famiglie. E se lo fa in tutta Europa, in Italia è ancora più evidente a causastagnazione ormai pluri-decennale dei. Nella fotografia degli stili e dei consumi degli italiani scattata dall’anteprima del «» – con grafiche generate dall’intelligenza artificiale – emerge un quadro in cui per far fronte all’aumento delle spese gli italiani sono arrivati a tagliare quelle alimentari, alleggerendo notevolmente il carrello: «Fino a -3 per per cento nei primi ...