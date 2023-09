Raid in casa | come ti rubano tutto grazie ai droni | l' ultima tattica dei banditi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Anche i ladri si sono fatti tecnologici. E no, non è affatto una buona notizia. Perché va bene che il digitale ci semplifica l'esistenza, però se migliora anche le attività di manoleste e mariuoli e topi di appartamento qualche dubbio viene. E qui, di dubbi, ne vengono parecchi. Ne vengono a Ostia Antica, per esempio, alle porte di Roma, dove da qualche settimana si registra uno strano aumento di villette svaligiate e trilocali ripuliti a puntino: tutti con quella modalità, la stessa, precisa identica, che uno manco ci crede, ma-signora-mia-tutta-questa-modernità, che comincia con un drone per aria e finisce con il mobiletto dei gioielli vuoto. Un lavoro pulito. Gli hanno anche appioppato un nome, i carabinieri di Ostia, a questo gruppo di manigoldi 4.0: li chiamano “la banda del drone”. Ultimo episodio (basta questo, nel senso che gli altri sono fotocopia): fine settimana, sabato ...