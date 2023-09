Ragazza investita da una moto in centro a Milano | dopo due rianimazioni ora è in coma

(Di giovedì 7 settembre 2023) Unadi 26 anni è statada unaneldinella serata di mercoledì 06 settembre verso le 19, precisamente in via Fatebenefratelli e, come raccontato da alcuni testimoni presenti, subitol’impatto era cosciente. In un secondo momento le sue condizioni si sono aggravate e il suo cuore si è fermato per ben due volte, rendendo necessari due interventi di rianimazione dei soccorritori, uno sull’asfalto, prima di salire in ambulanza, e l’altro a bordo del mezzo, dove la giovane è stata anche intubata. Al momento, come ripota Il Corriere della Sera, la giovane è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda ed è in. La polizia locale è impegnata in queste ore nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma non ci sono ...

