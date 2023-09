Questo video non mostra un mercato di donne vergini

Leggi su facta.news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il 6 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook unin cui si vedono diverse persone in ginocchio coperte interamente da teli bianchi, mentre altre persone intorno osservano la scena. Il filmato è accompagnato dal commento dell’autore del post in cui si afferma che si tratterebbe di undi. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. I fact-checker turchi di Teyet, dopo aver trovato unpubblicato su TikTok chela stessa scena del filmato oggetto di analisi ripresa da un’altra angolazione, hanno ricostruito che si tratta di una cerimonia di iniziazione conosciuta come Ndut, svoltasi nel 2022 a Djilas, un villaggio del Senegal. Si tratta di una funzione praticata dai Sérèr – gruppo etnico presente ...