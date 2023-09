Quarto posto? No | ecco perché la Juventus deve lottare per lo Scudetto

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Ci sono tre squadre che vogliono vincere lo. Noi non è che non abbiamo l’ambizione, ma abbiamo il desiderio diper lo. La cosa importante è partecipare alla Champions il prossimo anno, l’obiettivo è il”. Massimiliano Allegri da inizio stagione ha tracciato la linea, una strada comunicativa diversa rispetto agli scorsi anni. L’obiettivo della, secondo il tecnico livornese, è quello di giocare la Champions League l’anno prossimo, quindi di arrivare a fine anno tra le prime quattro. Un obiettivo che però stride con il Dna del club più titolato d’Italia e con più tifosi in assoluto nella penisola. Soprattutto in un anno nel quale Vlahovic e compagni dovranno giocare solamente il campionato, con l’eccezione Coppa Italia che però in tutto ...