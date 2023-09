Quanti soldi guadagnano i calciatori dell’Italia? Tutti gli stipendi con i club

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Di nuovo tempo di nazionali, è il momentoche sarà impegnata nelle Qualificazioni per i prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024; due sfide importanti con Macedonia del Nord e Ucraina per potersi riportare alle spalle dell’Inghilterra, avviata al primo posto nel girone C. Vediamo insieme quali sono glidei primi convocati da Luciano Spalletti. Tra i portieri, il ‘paperone’ è Gianluigi Donnarumma, che al Paris Saint-Germain guadagna 12 milioni netti a stagione, risultando anche il più ricco della selezione azzurra. Guglielmo Vicario, con il passaggio al Tottenham, è passato ad un contratto da 2,5 milioni annuali, avanti ad Alex Meret (2 milioni) e Ivan Provedel (1 milione). In difesa il giocatore dalloo più sostanzioso è diventato Alessandro Bastoni: fresco di rinnovo con l’Inter, arriverà a ...