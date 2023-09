Quando | Walter Veltroni porta la sua commedia in prima TV su Sky Cinema e NOW

(Di giovedì 7 settembre 2023) Arriva intv su Sky, delicataditratta dalla sua omonima opera letteraria, in onda giovedì 7 settembre alle 21.15 su SkyUno (e alle 21.45 anche su SkyComedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.Protagonisti della pellicola sono Neri Marcorè, che si risveglia dopo 31 anni dal coma senza ritrovare più nulla del suo mondo, e Valeria Solarino, giovane suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza. Con loro un cast ricchissimo che comprende anche Fabrizio Ciavoni,...

Ripensando ariattivammo questa festa nel 1999 insieme a tanti volontari, mi permetto un ... Anche il parroco DonMagnoni ha vissuto per la prima volta il calore e l'emozione dello ...... era il 19 luglio 1992un attentato mafioso costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie......il cinema di Sky in streaming! Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMANeri Marcore' e Valeria Solarino in un film di...

Quando, Walter Veltroni porta la sua commedia in prima TV su Sky ... Digital-Sat News

Giovedì 7 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.Arriva in prima tv su Sky “Quando”, delicata commedia di Walter Veltroni tratta dalla sua omonima opera letteraria, in onda giovedì 7 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky ...