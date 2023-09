Qualificazioni Euro2024 | Olanda-Grecia | Dumfries scatenato | 3 assist nel primo tempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel corso della sfida tra, valida per lead Euro 2024, ha iniziato alla grande Denzel. Schierato nel solito ruolo di quinto di centrocampo a destra, il numero 2 dell’Inter si èmettendo a referto ben treper i compagni nel corso della prima frazione. Ilal 17? di testa da calcio d’angolo per Marten de Roon che ha sbloccato la gara. Al 31? invece con un cross morbido ha trovato sul secondo palo Gakpo tutto libero di calciare a rete e raddoppiare. Pochi minuti più tardi, al 39?, è arrivato anche il tris per l’ex PSV, che con un preciso cross sempre dalla destra ha messo Weghorst nelle condizioni di colpire di testa indisturbato per il 3-0 con cui si è conclusa la prima frazione. SportFace.

Al 25 di Francia - Irlanda, gara valevole per le, Giroud ha chiesto di essere sostituito. L'attaccante del Milan aveva preso un colpo nei primi cinque minuti di gioco, poi ...Ieri la mezz'ala del Napoli ha lasciato anzitempo la rifinitura della Nazionale polacca, che stasera sfiderà le Isole Faroe nel match valevole per le. Piotr Zielinski (...... in programma per sabato 9 settembre contro la Macedonia del Nord, sfida valida per le. Intervenuto in conferenza stampa, Nicolò Barella ha analizzato il momento degli ...

Qualificazioni Euro 2024 - Macedonia del Nord-Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming Eurosport IT

Milan in ansia per Olivier Giroud. L'attaccante ha chiesto il cambio al 27' della partita tra la sua Francia e l'Irlanda — qualificazioni a Euro 2024 — per una botta alla caviglia sinistra. La ...Sono due i giocatori del Torino scesi in campo dal primo minuto questa sera nelle gare di qualificazione ad Euro 2024 e si tratta di Vanja Milinkovic-Savic e Nemanja Radonjic, titolari nella Serbia ...