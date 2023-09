Qualificazioni Euro 2024 | la Finlandia continua a volare | 1-0 in casa del Kazakistan

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nelle tante storie delle squadre che prendono parte alleai prossimipei del, c’è una che sta assumendo sempre di più le sembianze di un sogno. La, infatti, non vuole smettere per nessuna ragione al mondo di sognare la fase finale dei prossimipei. In tutto questo sta meritando, a forza di vittorie, dire a vivere questa ipotesi bella, intrigante e incredibilmente entusiasmante di queste. Per centrare il quarto successo consecutivo in cinque partita è bastato un gol di Antman nel finale della partita esterna giocata contro il. Il match ha visto subito la squadra di Pukki e compagni impossessarsi del pallone e cercare in tutti i modi di trovare un pertugio nella difesa ben ...