Psicomotricità funzionale | parte in autunno il corso di formazione riconosciuto dal Ministero con ISFAR Scopri i dettagli

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 7 settembre 2023)presenta lariconosciuta MIUR in, ideale per tutti gli insegnanti. Unacompleta con approccio esperienziale e tecniche specializzate.nze in 5 città da ottobre 2023.di 1500 ore, misto in presenza e online, bonus Carta del Docente, attestato valido come aggiornamento insegnanti e per fardell'Elenco Psicomotricisti Funzionali ASPIF. L'articolo .