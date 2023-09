Psicoanalista | ' ragazzi dipendenti da social | in aumento problemi a scuola'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi tempi, i medici sono spesso alle prese con adolescenti, che soffrono di ansia e che presentano disturbi emotivi e dell'attenzione. Gli adolescenti sono infatti sempre piùda smartphone,network e tecnologia e il fenomeno ha cominciato a mettere in guardia anche psicoanalisti e insegnanti, che hanno notato i primi effetti collaterali. "I giovani più legati alla piccola tastiera hanno difficoltà a concentrarsi a, si addormentano tardi e si svegliano anche durante la notte se il loro telefonino comincia a vibrare", afferma laAdelia Lucattini componente della Società Psicoanalitica Italiana, che sostiene la necessità di "vedere lo studio in un'ottica diversa per superare noia e apatia, e per migliorare l'attenzione e la concentrazione". ...